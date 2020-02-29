Украину расстроил отказ Запада от попыток изоляции России

29.02.2020, 2:20, Новости дня

Глава МИД Украины Вадим Пристайко посетовал на то, что западные страны готовы вести переговоры с Россией.

«Нерукопожатие, как мы его называем, то, что было с самого начала войны в Донбассе, оно действительно несет потери», – приводит его слова ТАСС.

Как сообщил министр, идет «постепенное размытие границ этой твердой позиции».

В частности, он отметил согласие президента Франции Эммануэля Макрона посетить Россию 9 мая.

Пристайко заявил, что украинская «позиция остается такой, как она есть» – Украина «не собирается отмечать 9 мая».

Пристайко также заявил, что Киев не устраивает «план Козака» для Донбасса. Он сказал, что замглавы администрации президента РФ «известен планом в Приднестровье, который закончил военное противостояние», но «не способствовал реинтеграции этого государства».

«Я не хотел бы, чтобы мы, прекратив войну (в Донбассе), тут же перешли ко второму этапу плана Козака», – сообщил Пристайко, добавив, что подобный шаг приведет к «полной дезинтергации и станет толчком в сторону федерализации».