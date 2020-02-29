Мнение: О чёрных и белом

29.02.2020, 2:10, Разное



Фото © Reuters.

Да, заголовок до крайности нетолерантный. Зато короткий, а краткость – известно чья сестра.

Собственно, и дальше тоже будет не слишком длинно: зачем 1000 слов, когда есть одно фото – говорящее.

И здесь лицо действующего американского президента Дональда Трампа говорит само за себя. Но поддержка афроамериканских избирателей очень нужна этому решительному супердеду именно сейчас, когда крупнейшая в мире #экономика получила асимметричный ответ из Китая. Приходится терпеть и делать покерфейс. Что как нельзя лучше характеризует весь драматизм текущей ситуации.

Вот и всё по сабжу.

Ну и, пользуясь случаем, вопрос всем знатокам современного американского английского. Вот в #США есть латиноамериканцы, есть афроамериканцы, есть аборигеноамериканцы, а евроамериканцы имеются? Или такой оборот тоже нетолерантен?