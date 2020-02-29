Ученые рассказали, как избавиться от седины без краски

29.02.2020, 2:05, Разное

Гарвардские исследователи узнали, как избавиться от седых волос без окрашивания. Они считают, что необходимо просто меньше нервничать.
Специалисты утверждают, речь идет не о способах борьбы с сединой, а говорится о превентивных мерах, которые воспрепятствуют появлению седых волос. За оттенок волоса человека несет ответственность пигмент меланин, который под действием стрессовых факторов может разрушаться. За его производительность несут ответственность адреналин и кортизол.

Когда стрессовых ситуаций огромное количество, меланоциты гибнут, а человек седеет и спешит покупать краску для волос. Чтобы предотвратить этот процесс эксперты советуют перестать нервничать. Разрешено принимать натуральные успокаивающие средства, если организм сам не справляется с напряжением. Ученые считают, что такие действия обязательно помогут уменьшить количество седых волос на голове.



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