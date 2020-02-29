Freedom-jazz даст серию концертов Sax Live Show «Пиф-Паф» в Caribbean Club

29.02.2020, 2:01, Новости дня

Украинское кабаре Freedom-jazz girls band представит в украинской столице серию концертов Sax Live Show «Пиф-Паф». Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба Caribbean Club Concert Hall.

Выступления джазеток стартуют 5 марта. Шоу, ставшее популярным осенью, по просьбам зрителей возвращается весной.

Участницы Freedom-jazz предстанут в образах девушек Бонда.

«Мы примеряем на себя новые образы – опасных, авантюрных супергероинь – девушек того самого Джеймса Бонда. Будет прослеживаться любовная драматическая линия, словно изысканное колье на тонкой шее, и мы, джазетки, будем сверкать в нем бриллиантами», – прокомментировали свою шоу-программу участницы Freedom-jazz.

Дерзко и неожиданно, как выстрел из-за угла. На сцене разыграются настоящие страсти, где зрители будут не свидетелями, а соучастниками.

Sax Live Show «Пиф-Паф» состоится 5-го, 12-го, 26 марта, 2-го, 9-го и 16 апреля в Caribbean Club Concert Hall.

Билеты можно приобрести здесь.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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