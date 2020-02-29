Тина Кароль надела защитную маску

29.02.2020, 2:01, Новости дня

Украинская певица Тина Кароль разместила в Instagram видео в защитной маске.

«Оберегайте себя и других. Быть готовым означает спокойствие! Здоровья нам. Берегите близких и себя», – написала она.

Певица молча позировала, демонстрируя черную медицинскую маску на лице.

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Оберігайте себе та інших. Бути готовим означає спокій! Здоров’я нам. Бережіть близьких та себе * #tinakarol #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 27 Фев 2020 в 11:34 PST

Видео певица обнародовала, очевидно, в связи с распространением в мире коронавируса.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 случая заражения новым коронавирусом, умерли 2788 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 27 февраля вне Китая зафиксировано 3664 случая заражения в 46 странах, погибло 57 человек.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус обнаружили у украинки, работающей в Италии, а также у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess.