В Киеве подготовлено 500 мест на случай распространения коронавируса – Кличко

29.02.2020, 2:01, Новости дня

На случай распространения коронавируса в инфекционных больницах Киева подготовлено 500 мест. Об этом 28 февраля в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» сказал мэр города Виталий Кличко.

«Сегодня у нас 500 мест подготовлено в инфекционных отделениях для взрослых, для детей и беременных женщин. Подготовлено 78 боксов специальных, и также все медицинские учреждения оборудованы приборами искусственной вентиляции легких», – рассказал Кличко.

Он добавил, что киевские власти заказали экспресс-тесты для быстрого выявления коронавируса.

«Только лишь вчера прошли препараты экспресс-тестов, которые на протяжении 30 – максимум 40 минут могут уже дать подтверждение, человек болен коронавирусом или нет. Как только вчера прошли испытания, мы заказали эти препараты, я дал задание, что такие препараты экспресс-тестов будут установлены в воздушных воротах города Киева, в Борисполе и в Жулянах, в связи с тем, чтобы тех людей, которые имеют симптомы, выявить», – сказал мэр.

Кличко отметил, что 27 февраля столичные медики прошли теоретические учения по поводу того, как действовать в случае выявления коронавируса, а 28 февраля – практические.

«Проводятся превентивные меры, проводится дезинфекция транспорта ежедневно», – рассказал мэр.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 случая заражения новым коронавирусом, умерло 2788 человек. По данным ВОЗ, по состоянию на 27 февраля вне Китая зафиксировано 3664 случая заражения в 46 странах, погибло 57 человек.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у берегов Японии. Одну из них уже выписали из больницы. Кроме того, вирусом заразилась украинка, которая работает в Италии.