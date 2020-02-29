«Усилить Кабмин». Арахамия рассказал о причинах созыва внеочередного заседания Рады

29.02.2020, 2:01, Новости дня

28 февраля в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что решение президента Украины Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание парламента связано с тремя причинами.

«Первая причина, вы знаете, в том, что парламент фактически не работает в штатном режиме где-то больше, чем три недели, «благодаря» тому, что «Оппозиционная платформа – за жизнь» заблокировала работу парламента из-за этих правок по закону по земле, которые уже не правки, а сгенерированные тексты. Но все должны сидеть в Раде и это слышать», – сказал нардеп.

Он пояснил, что в Раде есть законопроекты, которые необходимо принять как можно скорее.

«У нас есть несколько законов об обороне. Они уже три недели в повестке дня, и мы их не можем из-за этой блокировки рассмотреть. Это первое. Во-вторых, действительно, в Кабмине есть такие требования, приближается экономический кризис якобы, да? Есть признаки. Приближается эпидемия коронавируса и нужно Кабмин превратить практически в штаб. И чтобы он стал штабом, надо сделать несколько кадровых решений в том числе. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, опытным и так далее», – добавил Арахамия.

На вопрос, планируется ли привлечение новых кадров, нардеп сказал: «Кого-то привлечь и кого-то извлечь в том числе».

«Я знаю [о ком идет речь], но не могу об этом говорить сейчас по той причине, что когда вы объявляете любую фамилию, на человека льется столько грязи. Я не хочу подставлять человека», – сказал Арахамия.

Отвечая на вопрос о возможном назначении в правительство бывшего вице-премьера Сергея Тигипко, Арахамия сказал: «Нет, этого не будет».

«Третья причина связана с тем, что был промежуточный отчет правительства, но уже шесть месяцев, все ждут, весна пришла, посадок нет, нам нужно заслушать отчеты правоохранительных органов. Это тоже мы запланировали на это внеочередное заседание», – сообщил он.

Внеочередное заседание Верховной Рады по требованию Зеленского назначено на 16.00 4 марта, сообщила 28 февраля пресс-служба парламента.

В Офисе президента рассказали, что парламент рассмотрит “ряд законопроектов о Кабмине”. По информации СМИ, в этот день Рада может рассмотреть отставку Гончарука, который якобы написал заявление об отставке по причине спора с Зеленским из-за бизнесмена Игоря Коломойского.