Ученые зафиксировали сверхмощный взрыв в космосе. В “выжженную” область поместились бы 15 галактик размером с Млечный Путь

29.02.2020, 2:01, Новости дня

Группа ученых зафиксировала доказательства сверхмощного выброса энергии в галактическом скоплении в созвездии Змееносца, расположенного в 390 млн световых лет от Земли. Об этом 27 февраля сообщил сайт Национального управления США по аэронавтике и изучению космического пространства (NASA).

Космическая рентгеновская обсерватория “Чандра” в 2016 году обнаружили “необычно изогнутый край [области горячего газа] на изображении скопления”. Ученые предположили, что источником выброса энергии должна была быть сверхмассивная черная дыра в центре скопления, однако позже отвергли эту возможность как маловероятную: для такого выброса потребовалось бы огромное количество энергии.

Позже, используя данные с трех телескопов, группа ученых подтвердила первоначальную гипотезу.

«В некотором смысле этот взрыв можно сравнить с извержением вулкана Сент-Хеленс в 1980 году, когда снесло всю вершину горы. Ключевое отличие состоит в том, что вы могли бы поместить 15 галактик размером с Млечный Путь в образовавшийся кратер”, – отметила ведущий автор исследования, Симона Джиачинтуччи из Военно-морской исследовательской лаборатории США.

Одна из авторов открытия Мелани Джонстон-Холлит (Международный центр радиоастрономии, Австралия) в комментарии BBC сравнила выброс энергии с “20 млрд взрывов миллиардов мегатонн взрывчатки каждую тысячную долю секунды на протяжении 240 млн лет без перерыва”.

Количество энергии, необходимое для создания “выжженной” области такого размера, заявили в NASA, примерно в пять раз больше, чем у предыдущего рекордсмена – скопления MS 0735 в созвездии Жирафа, зафиксированного в 2003 году (тогда взрыв оставил две полости диаметром 600 тыс. световых лет).

Фото: nasa.gov

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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