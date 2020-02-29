Младенца с дыхательной недостаточностью на вертолете доставили в Воронеж

29.02.2020, 1:58, Новости дня

Задыхающегося малыша на вертолёте доставили в Воронеж. Операция проводилась ночью 27 февраля, ребенка привезли из Борисоглебска, где недавно появилась вертолетная площадка рядом с районной больницей. Всю дорогу малыша сопровождала детская реанимационная бригада.

В Воронеж ребенка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу номер 2. "Вести Воронеж" уточняют информацию о состоянии ребёнка в облздраве.

Санавиация доставляет тяжелобольных детей в больницы, когда счёт идёт на минуты, в том числе на вертолетах детей отправляют за пределы Воронежа. Так, в сентябре прошлого года обгоревшую на пожаре в сельском доме малышку, на вертолете отправили во Всероссийский ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Способные круглосуточно (там есть специальное светосигнальное оборудование) принимать авиацию площадки в райцентрах установили в октябре 2019 года. Их пока две – в Борисоглебске и Павловске.

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ГТРК "Воронеж"