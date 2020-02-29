В последний день зимы ожидается снег

29.02.2020, 1:58, Новости дня

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что в последний день зимы — 29 февраля — в Москве и области ожидается весенняя температура. Также возможны дождь и мокрый снег. Ближе к полудню покажется солнце, передает РИА Новости.

Также снег ожидается в Северо-Западном федеральном округе – в Ленинградской области, Карелии, Архангельской области. Этот регион находится под влиянием циклона, который и принесет небольшие осадки.

В Коми, на всем Беломорье и по побережью до Воркуты ожидаются снег, ветер, метель. На юге страны из-за воздействия циклона также ожидаются осадки.  

На Дальнем Востоке действует антициклон. Температура будет выше нормы, но не плюсовая. Так, в Иркутске ожидается до минус 15-20 ночью и до минус пяти градусов днем.



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