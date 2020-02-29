228 палестинцев получили ранения в столкновениях с военными Израиля

29.02.2020, 1:58, Новости дня

Не менее 228 палестинцев получили ранения в столкновениях с военнослужащими Армии обороны Израиля на Западном берегу реки Иордан в пятницу, 28 февраля. Такие данные СМИ заявил представитель Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха.

Как уточняется, столкновения с израильскими военными были зафиксированы в окрестностях города Наблус, а также в лагере беженцев Альвауар в окрестностях грода Хеверон.

Часть пострадавших надышались слезоточивым газом, часть – получили ранения резиновыми пулями. Всем пострадавшим врачи оказали первую помощь на месте и в районных больницах.

Столкновения палестинцев с военными Израиля и волнения на палестинских территориях Западного берега реки Иордан стали почти ежедневными после представления президентом США Дональдом Трампом "сделки века".

Согласно плану Белого дома, Иерусалим признается единой и неделимой столицей Израиля, для Израиля открывается возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину. Также предлагается создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством, сообщает РИА Новости. план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима в качестве будущей столицы Палестины.

Палестинцы и ряд арабских стран отказались принимать новый план, так как он лишает палестинцев права на территории, предусмотренные резолюциями ООН. Махмуд Аббас, глава Палестинской национальной администрации, также отверг данный план, отметив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.



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