Вратарь «Лидса» Касилья дисквалифицирован за расизм на восемь игр

29.02.2020, 1:58, Новости дня

Вратарь английского клуба "Лидс Юнайтед" Кико Касилья, выступающий в Чемпионшипе, был дисквалифицирован на восемь матчей. Таким образом 33-летний испанец наказан за проявление расизма в адрес соперника.

Как сообщает Sky Sports, Касилья обязан будет выплатить еще и 60 тысяч фунтов стерлингов. Напомним, что 28 сентября 2019 года во время игры против "Чарльтона" вратарь "Лидса" оскорбил английского футболиста Джонатана Леко, имеющего конголезское происхождение.

Ранее Касилья выступал за мадридский "Реал", в составе которого трижды становился победителем Лиги чемпионов и один раз выигрывал чемпионат Испании.



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