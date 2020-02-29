Госсекретарь Помпео примет участие в церемонии подписания соглашения с Талибаном

29.02.2020, 1:46, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Майк Помпео будет присутствовать на церемонии подписания соглашения с Талибаном, результатом которого станет вывод американских войск из Афганистана. Ожидается, что оно будет подписано в столице Катара – Дохе – 29 февраля.

Соглашение, которое может положить конец самому продолжительному военному конфликту в истории США, сталкивается со многими препятствиями, в том числе на внутриафганском уровне.

Ожидается, что соглашение будет предусматривать поэтапный вывод американских войск и сил международной коалиции, и начало формального диалога Талибана с международно признанным правительством Афганистана, а также другими политическими силами страны о прекращении огня и разделе властных полномочий.

США вторглись в Афганистан в 2001 году после атак террористов на Нью-Йорк и Вашингтон, чтобы уничтожить режим Талибана, который предоставлял убежище и покровительство международным террористическим группировкам. Ныне в Афганистане находятся около 13 тыс американских военнослужащих.

Президент Дональд Трамп заявил: «Если Талибан и правительство Афганистана выполнят свои обещания, это позволит завершить войну в Афганистане и вернуть наши войска домой. Мы призываем афганский народ воспользоваться этой возможностью для мира и нового будущего их страны».



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