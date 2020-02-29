Трамп вновь номинирует Рэтклиффа

29.02.2020, 1:46, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что номинирует конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки.

Трамп уже второй раз номинирует Рэтклиффа на этот пост. Первый раз это произошло в июле. Однако через несколько дней — в начале августа — Рэтклифф снял свою кандидатуру. Тогда медиа обратили внимание на то, что Рэтклифф приукрасил свои профессиональные достижения и выразили опасения, что он не обладает необходимой квалификацией для занятия этой должности.

В феврале Трамп снял с поста «царя разведки» Джозефа Магуайера и назначил временно исполняющим эти обязанности посла в Германии Ричарда Гренелла, не имеющего значительного опыта работы в сфере национальной безопасности.



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