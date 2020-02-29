Обозреватель The Washington Times — в преддверии выборов 2020 года Америке не следует повторять ошибок Обамы

29.02.2020, 1:40, Новости дня

У США остаётся всё меньше времени для противостояния РФ и для реализации всеобъемлющей, двухпартийной стратегии ответных действий на вмешательство Москвы в президентские выборы 2020 года, пишет экс-сотрудник ЦРУ Дэниэл Хоффман в своей статье для The Washington Times. По его словам, в ходе нынешней предвыборной гонки Вашингтону не следует повторять ошибок администрации Барака Обамы.



Reuters

Комитет сената США по разведке в этом месяце обвинил администрацию Барака Обамы в том, что та не сумела сдержать Россию и противостоять её вмешательству в президентские выборы 2016 года, пишет в своей статье для The Washington Times бывший глава резидентуры ЦРУ Дэниэл Хоффман.

Российский президент Владимир Путин — обладатель чёрного пояса по дзюдо, умеющий использовать силу своих оппонентов против них самих, — обратил социальные сети и интернет, то есть киберинфраструктуру, на которую всё больше полагается американская демократия, против США.

«В ходе выборов 2020 года нам нельзя повторять ошибок Обамы в отношении России», — подчёркивает автор.

Для администрации Обамы не было ничего удивительного в том, что Путин, который начал свою карьеру в КГБ, а потом даже возглавлял ФСБ, избрал своей целью Соединённые Штаты, говорится в статье.

Согласно докладу сената, представители администрации Обамы избегали любых серьёзных контрмер против вмешательства РФ в выборы. И только 7 октября 2016 года — за месяц до голосования — директор Национальной разведки США выступил с предупреждением о вмешательстве в предстоящие выборы, однако обвинять Москву напрямую не стал.

Администрация Обамы была обеспокоена тем, что, опубликовав информацию о российском вмешательстве, они «сделают за Россию грязную работу» и укрепят сомнения в легитимности выборов в США, а также, возможно, дадут дополнительный толчок для очередного вмешательства. Наконец, в декабре 2016 года администрация Обамы ввела санкции против Москвы и выдворила из страны 35 российских чиновников.

Президентские выборы 2020 года также проходят «под прицелом Кремля», пишет автор. После недавнего секретного брифинга, который провела для членов конгресса США представитель Национальной разведки Шелби Пирсон, ходят упорные слухи о том, что РФ помогает как президенту Трампу, так и лидирующему в предвыборной гонке среди демократов сенатору Берни Сандерсу.

Похоже, Путин вновь намеренно «рекламирует кремлёвское вмешательство», чтобы замарать репутацию обоих кандидатов и посеять хаос в Америке.

«Остаётся всё меньше времени для противостояния РФ и для реализации всеобъемлющей, двухпартийной стратегии ответных действий. Именно этого нам не хватало в 2016 году. Сейчас на карту поставлена ни много ни мало наша демократия», — подытоживает свою статью для The Washington Times Дэниэл Хоффман.