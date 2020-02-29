ВОЗ повысила оценку риска коронавируса

29.02.2020, 1:30, Новости дня

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что организация повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого».

«Мы повысили нашу оценку риска распространения и риска влияния COVID-19 до очень высокого на глобальном уровне», – сказал Гебрейесус, передает РИА «Новости».

Он добавил, что мировые специалисты на данный момент ведут разработку более 20 вакцин от этого заболевания.

«Несколько терапевтических средств проходят клинические испытания», – отметил гендиректор, информирует ТАСС. По его словам, первые результаты будут известны через несколько недель.

В четверг глава ВОЗ допустил, что коронавирусная инфекция может стать пандемией.



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