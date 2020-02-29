Бывшего имама Праги приговорили к 10 годам тюрьмы за поддержку террористов

29.02.2020, 1:30, Новости дня

Городской суд Праги приговорил к 10 годам заключения бывшего имама чешской столицы Самера Шехадеха за поддержку террористов. Он помогал своему брату и его жене переправится в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам, сообщила председатель сената суда Катержина Радковская.

«Самер Шехадех помог своему брату Омару Шехадеху выехать в Сирию и присоединиться к террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в ноябре 2016 года. Суд располагал всеми доказательствами, что подсудимый был хорошо осведомлен о том, куда направляется его брат и что он там будет делать, то есть, что добровольно вступит в состав террористической организации», – приводит слова Радковской РИА «Новости».

Омара Шехадеха заочно осужден за участие в террористической деятельности на 11 лет, его жена – на шесть.

Самер Шехадех обучался в Саудовской Аравии, затем был избран имамом в Праге, однако после возникших споров с другими представителями мусульманской общины вышел из ее состава.

Бывший имам сообщил на суде, что связывает свое осуждение со своей идеологией и не жалеет о содеянном.

Ранее в Москве были арестованы девять приезжих из стран СНГ, подозреваемых в причастности к деятельности террористической организации.



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