Германия осудила «атаки сирийского режима» в Идлибе

29.02.2020, 1:30, Новости дня

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что дальнейшая эскалация в Идлибе несет в себе «большую угрозу».

«Мы осуждаем продолжающиеся атаки сирийского режима и его российских союзников на севере Сирии. События последней ночи показали большую угрозу дальнейшей военной эскалации», – сказал Маас, передает РИА «Новости».

Он также выразил соболезнования «турецким партнерам», семьям погибших турецких военных.

Глава МИД добавил, что необходимо «гуманитарное перемирие для Идлиба», после которого можно было бы провести политические переговоры.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ситуация в сирийской провинции Идлиб и вокруг нее обострилась за прошедшие сутки до крайне опасной степени. Фактически правительственная армия Сирии и турецкие вооруженные силы вступили в открытое столкновение.



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