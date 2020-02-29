Екатерина Стриженова побывала у пластического хирурга

29.02.2020, 1:13, Разное

Известная телеведущая показала в Instagram видео похода к пластическому хирургу. 51-летняя Екатерина Стриженова готовит себя к необходимости радикальных методов омоложения.
Знаменитость сумела сохранить свою данную от природы красоту на протяжении длительного периода. Актриса и теперь не хотела бы прибегать к помощи медиков, но время не щадит никого. Груз публичности профессии давит на нее, и Екатерина Стриженова страшится упустить нужный момент для принятия кардинальных перемен. К неизбежному, по её мнению, процессу нужно психологически подготовиться. Телезвезду пугает необходимость впоследствии делать операции постоянно. За советом к опытному специалисту и отправилась звезда Первого канала отечественного телевидения.

Вместе с тем, хирург подчеркнул, что внешность актрисы театра и кино, а также знаменитой телеведущей пока не требует оперативного вмешательства. По мнению же хореографа Веры Лесничей, которая вела съёмку, Стриженовой с операцией можно еще подождать, ограничившись процедурами по уходу и «уколами красоты».



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