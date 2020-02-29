Жена путешественника Комарова стала ведущей нового телепроекта
29.02.2020, 1:12, Новости дня
Супруга Дмитрия Комарова, модель и телеведущая Александра Кучеренко анонсировала на персональной странице в Instagram выход нового телевизионного проекта со своим участием.
По словам Кучеренко, героем первого выпуска стал украинский дизайнер Андре Тан. Ведущая пообещала зрителям показать Тана «другим».
В разделе истории Кучеренко также поделилась видео со съемок следующих выпусков передачи, героями которых стали украинские певицы Нина и Тоня Матвиенко, а также артист Арсен Мирзоян.
Во время съемок на столе перед участниками передачи были разложены фотографии из семейного архива, а ведущая просила гостей рассказать историю каждой фотографии.
Кучеренко написала, что первые выпуски ее телепроекта «совсем скоро» появятся в эфире.
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Готуємо новий телепроект!) Мій талановитий друг @andre_tan_official став першим героєм нового випуску * Скоро побачимо в ефірі відомого дизайнера іншим))
Александра Кучеренко родилась в 1997 году в Днепре. Кучеренко – обладательница титула «Мисс Украина – 2016».
Летом 2019 года путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров объявил о свадьбе с Кучеренко, которая была его партнершей в проекте «Танцы со звездами» осенью 2017 года.
На телеканале ICTV Кучеренко ведет программу «Звездный спорт».
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