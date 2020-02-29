«Сипле сніг». Чубай выпустил клип на сольный трек. Видео

29.02.2020, 1:12, Новости дня

видео

Видео: Тарас Чубай / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Кардиологи рассказали, какие продукты связаны с риском различных типов инсульта

09.02 / Алексей Кудашов: в игре чехами просматривались контуры новой сборной России

27.02 / Кремль: Ленин и коронавирус не помешают голосованию по Конституции

28.02 / Беларусь и Литва сообщили о первых случаях коронавируса

22.01 / Путин оценил расходы на поддержку семей при реализации послания в 1 трлн рублей

27.02 / Бывший российский фигурист назвал главную проблему этого вида спорта

17.01 / МИД рассказал о «напряженной» работе с Турцией по Ливии

27.12 / Немецкие СМИ: «Агента ГРУ» в Германии выдал неоплаченный штраф за превышение скорости

13.01 / Новый планшет CHUWI Hi10X скоро поступит в продажу

07.02 / Попытки регулирования медиа в стране, где не работает судебная вертикаль, можно трактовать как преследование инакомыслия – журналист Лымарь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика