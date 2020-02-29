«У группы Tvorchi проблемы с вокалом были и на репетициях». Притула прокомментировал результаты нацотбора на «Евровидение 2020»

29.02.2020, 1:12, Новости дня

Национальный отбор на «Еровидение 2020» – четвертый конкурс, ведущим которого является украинский шоумен Сергей Притула. Об этом он рассказал на своей официальной странице в Facebook.

Сравнивая нацотбор на «Евровидение 2020» с предыдущими конкурсами, Притула подчеркнул, что нынешний был «менее нервным, чем прошлогодний», хотя своей работой в первом полуфинале шоумен остался недоволен.

Ведущий заявил, что также хотел бы видеть в финале львовскую группу MoonZoo, харьковское трио Fo Sho и киевский коллектив Cloudless.

Комментируя ситуацию, которая сложилась в финале нацотбора с его земляками – группой Tvorchi – Притула признался, что проблемы с вокалом были у солиста группы Джеффри Кенни не только в финале конкурса.

«Технические службы СТБ божились, что с наушником все хорошо, Tvorchi – что нет. Где правда, понятия не имею. Уверен только в том, что специально их никто не вырубал, Ну и если максимально откровенно, то и во время репетиций у Джеффри были проблемы с вокалом», – написал Притула.

Оценивая выступление Jerry Heil, ведущий нацотбора заявил, что артистка стала жертвой хейтеров. «Зачем Яне было читать комментарии хейтеров, это третий вопрос, но в результате недельного переваривания негатива из концептуальной композиции ее выступление превратилось в «ни о чем».

Песня David Axelrod, признался Притула, понравилась его маме. «Но она слишком форматная для конкурса. Такие песни на «Евровидение» привозят пачками», – считает ведущий. Творчество Khayat, наоборот, показалось Притуле «слишком нишевым».

Шоумен предположил, что выступление бандуристки Кruть помогло ей проснуться знаменитой. «Она не победила, но, мне кажется, утром после полуфинала проснулась знаменитой», – написал он.

Победителей нацотбора – группу Go-A – Притула назвал «темной лошадкой», а их победу в финале конкурса «совершенно неожиданной».

По словам шоумена, обвинения солиста группы «Антитела» Тараса Тополи в адрес Go-A в псевдоэтнике вызваны наличием в композиции «Соловей» имени Ванюша.

«Но если хорошо присмотреться, то этот Ванюша представлен в песне в негативном контексте, что и вызвало канонаду в стране медведей, лаптей и балалаек», – написал Притула.

«Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

26 февраля появились опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс в Роттердаме может быть отменен.