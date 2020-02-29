«Мы теперь ракообразные». Metallica отреагировала на научное открытие, названное в их честь

29.02.2020, 1:12, Новости дня

Ранее неизвестный вид ракообразных, обитающий в Тихом океане на глубине 5 тыс. метров, получил название в честь американской группы Metallica – Macrostylis metallicola. Об этом музыканты сообщили на официальной странице коллектива в Fasebook.

«Мы играли на семи континентах, попали в Зал славы рок-н-ролла и теперь… мы ракообразные! Для нас это честь!» – написали они.

Они рассказали, что выбором названия для нового вида ракообразных занимались бельгийские исследователи Гентского университета Торбен Рил и Барт де Смет.

Музыканты сообщили, что выбор названия обусловлен средой обитания ракообразных: они живут в кромешной тьме среди скоплений металлов, что созвучно названию группы, поклонником которой с детства является бельгийский ученый Рил.

«Внешне Macrostylis metallicola напоминают бесцветных червей», – описали музыканты своих синонимичных родственников.

We’ve played on all seven continents, made it into the Rock & Roll Hall of Fame and now… we’re a crustacean! Senckenberg… Posted by Metallica on Neljapäev, 27. veebruar 2020

Группа Metallica появилась в 1981 году. Коллектив является обладателем «Грэмми».