Гончарук поспорил с Зеленским из-за Коломойского и снова написал заявление об отставке – СМИ

29.02.2020, 1:12, Новости дня

28 февраля премьер-министр Алексей Гончарук повторно написал заявление об отставке и передал его президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает НВ со ссылкой на источники.

По информации издания, Гончарук раздражен тем, что его возможную замену обсуждают публично, а президент не отрицает рассмотрение альтернативных кандидатур.

Окончательное решение Гончарук принял после встречи бизнесмена Игоря Коломойского, министра юстиции Дениса Малюськи и Зеленского, на которой глава государства критиковал министра, утверждают источники. До прихода в правительство Малюська и Гончарук вместе работали в общественной организации «Офис эффективного регулирования» (BRDO).

Собеседники издания говорят, что после прихода Андрея Ермака на должность главы Офиса президента позиции Гончарука значительно ослабли, предыдущий глава ОПУ Андрей Богдан якобы более поддерживал начинания премьер-министра.

Заменить Гончарука на посту премьер-министра Украины может вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмигаль, пишет НВ.

Издание отмечает, что внеочередное заседание Рады, которое Зеленский созвал на 4 марта, может быть связанно с отставкой Гончарука. “Украинская правда” со ссылкой на источники издания в руководстве “Слуги народа” сообщила, что вопрос об отставке премьер-министра, скорее всего, рассматриваться не будет.

Издание ZN.UA, со ссылкой на источники в Офисе президента, сообщает, что 28 февраля Зеленский провел встречу с Гончаруком, во время которой президент поднял вопрос о решении Кабмина сменить глав трех энергокомпаний, включая «Центрэнерго», которыми управляло доверенное лицо Коломойского.

Зеленский сказал Гончаруку, что Коломойский недоволен кадровыми изменениями, и поинтересовался, почему премьер-министр решил это сделать. В ответ Гончарук сказал, что ему «непонятна генеральная линия: то мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим», рассказал собеседник.

Издание отмечает, что «Центрэнерго» стало убыточным, его убытки по итогам 2019 года могут составит 2,5 млрд грн. «Смотрящие» Коломойского якобы разработали несколько схем по поставкам угля и по электроэнергии. А после прихода в компанию нового главы Александра Корчинского бизнесмен рискует полностью потерять контроль над энергокомпанией.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы «убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства». Это произошло после того, как YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этих записях признал, что у президента «очень примитивное понимание экономических процессов».

Зеленский сказал, что дает Гончаруку шанс работать дальше.

25 февраля издание Kyiv Post со ссылкой на три источника первым сообщило, что Зеленский рассматривает бывшего вице-премьер-министра Украины Сергея Тигипко в качестве нового премьер-министра, переговоры с ним якобы продолжаются.

Президент подтвердил, что встречался недавно с Тигипко, но не уточнил, о чем именно они говорили. «Я действительно со многими людьми веду собеседования», – подчеркнул глава государства.

Гончарук тоже сказал, что проводил встречу с Тигипко, и заявил, что привык к слухам об отставке. «Нам действительно необходимо усилить правительство советниками, которые хорошо понимают, что такое промышленность», – отметил премьер.

Среди кандидатов на должность нового премьер-министра Украины, кроме бизнесмена Сергея Тигипко, рассматривали также кандидатуру бизнесмена Валерия Хорошковского, сообщали 26 февраля «Украинская правда» и LB.ua.