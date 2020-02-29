Стрингер «России сегодня» задержан в ЛНР

29.02.2020, 1:11, Новости дня

В самопровозглашенной Луганской народной республике задержали внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня". Стрингер Виталий Ромас был задержан сотрудниками министерства безопасности ЛНР, передает РИА Новости.

Журналисты запросили у ведомства информацию о задержании. Глава МГБ ЛНР Анатолий Антонов сообщил, что в отношении Ромаса возбуждено дело о возбуждении ненависти.

Как сообщает информагентство, по закону ЛНР "О военном положении" за указанное преступление предусмотрено наказание в виде крупного штрафа либо лишения свободы на срок до пяти лет. Также нарушителя могут отправить на исправительные работы и на время лишить возможности заниматься определенной деятельностью.

Представители "России сегодня" сообщили, что рассчитывают получить от властей ЛНР подробный ответ на вопрос о том, какие действия Ромаса стали поводом для возбуждения дела.

"Россия сегодня" также потребовало от властей ЛНР предпринять все усилия для проведения объективного расследования и установления истины "в связи с недоказанными обвинениями".

Ромас сотрудничал с МИА "Россия сегодня" и рядом других российских СМИ более года. Он был аккредитован при администрации ЛНР, однако в октябре 2019 года его аккредитацию не продлили. Его аккредитация при Народной милиции ЛНР истекла в феврале текущего года.



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