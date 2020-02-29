Где самое безопасное место на нестабильном Ближнем Востоке?

29.02.2020, 1:11, Новости дня

Оман давно ищет способ защитить свое финансовое будущее, при цене безубыточности Brent, которая в этом году составляет чуть более $87 за баррель, и с учетом того, что 85% его доходов поступают из углеводородного сектора, хотя у страны только 5 млрд баррелей предполагаемых доказанных запасов нефти. На фоне усиливающейся геополитической поляризации Ближнего Востока между просаудовскими и проиранскими фракциями Оман стремится укрепить свой имидж регионального убежища для достижения этой финансовой цели.

У Омана огромное естественное преимущество в реализации этой стратегии, что обусловлено географическим положением. У него есть длинные береговые линии вдоль Оманского залива и вдоль Аравийского моря, далеко от чрезвычайно политически чувствительного Ормузского пролива. Они открывают беспрепятственный доступ к рынкам Южной Азии, Западной Азии и Африки, к соседям на Ближнем Востоке. Он также постарался не присоединяться к просаудовским арабским странам на Ближнем Востоке (или к США), включая ОАЭ и Кувейт, или к проиранским странам в регионе (или к России), в том числе к Ираку, Сирия, Ливану. Много лет велись разговоры о том, что газопровод Иран-Оман наконец-то будет запущен. Но после восстановления санкций США в 2018 году Оман пустил этот вопрос на самотек.

Султанат стремился развить три элемента финансовой стабильности. Первый включает сосредоточение внимания на разработке продуктов с добавленной стоимостью в нефтехимическом секторе, а не на неочищенных потоках нефти или экспорте газа, причем основное внимание уделяется проекту Duqm Refinery и будущим проектам Duqm Petrochemicals. Второе: расширение отношений с Китаем с точки зрения экспорта углеводородов и продуктов нефтехимии и инфраструктурных проектов, связанных с программой «Один пояс — одна дорога». Только в секторе углеводородов суточная добыча нефти и конденсатов в Омане составляла 958 270 баррелей, причем со стороны Китая был спрос на 85% всей этой добычи. Третье: обеспечение того, чтобы доходы не растрачивались впустую.

Прекрасный пример первых двух пунктов — это внимание Омана к производственному комплексу Liwa Plastics Project стоимостью $3,6 млрд рядом с нефтеперерабатывающими заводами в Омане и нефтеперерабатывающим заводом Sohar компании Petroleum Industries в особой экономической зоне в Дукме. Все это специально предназначено для того, чтобы Оман мог извлечь выгоду из синергии с нефтеперерабатывающим заводом и рынком пластмасс в Китае, самом быстрорастущем рынке этой продукции в мире. Оман недавно объявил, что увеличил запланированные инвестиции в ведущие нефтеперерабатывающие заводы Дукма и будущие проекты Duqm Petrochemicals с первоначальных $6 млрд до совокупных $18 млрд. Это позволит увеличить добычу с 15 млн тонн до 24 млн тонн к 2030 году,

Также Оман подписал соглашение об аренде земли для создания огромного промышленного парка в Дукме. Это позволит ряду китайских компаний инвестировать в Султанат примерно $10 млрд. Несмотря на то, что изначально все было сосредоточено на расширении производственных мощностей нефтеперерабатывающего завода Duqm и связанных с ним операций, сделка охватывает гораздо более широкий спектр проектов в трех областях — тяжелой промышленности, легкой промышленности и области смешанного использования. Все они будут готовы в течение следующих 5-10 лет. В легкой промышленности будет 12 проектов, по словам Яхья бен Саида аль-Джабри, председателя Управления особой экономической зоны Дукма, включая производство солнечных энергоблоков мощностью 1 ГВт,

Сектор смешанного использования будет сосредоточен на туристических проектах, включая строительство гостиницы на $150 млн на площади 10 гектаров, а также больницы, стоимостью $100 млн и школы, стоимостью $15 млн. В секторе тяжелой промышленности будут представлены 12 проектов, связанных с производством бетона, строительных материалов, производством глазурованного стекла, метанола и других химических веществ. Кроме того, будет налажено производство алюминия, автомобильных шин, строительных материалов для защиты от воды и коррозии, организован процесс извлечения магния из морской воды.

В то же время не будет никаких пустых расходов, которые часто бывают в процессе реализации подобных проектов в других странах региона. Некоторое время назад Совет по финансовым вопросам и энергетическим ресурсам Султаната объявил о том, что сформировал специализированную рабочую группу для изучения государственных расходов и способов их сокращения. Правительство Омана объявило, что применит бюджетирование с нулевой базой в девятом пятилетнем плане утверждения ассигнований на проекты развития только после завершения всех технико-экономических обоснований и анализа реальной стоимости каждого из них. Совет также подчеркнул, что стремится избежать каких-либо дополнительных запросов на финансирование от разработчиков после начала какого-либо проекта.

Прогнозируя перспективу, Оман осознает, что, несмотря на то, что Китай останется ключевым партнером в своем будущем во всех сферах экономики, необходимо разрабатывать и другие варианты партнерства. За последние несколько недель была разработана первая в мире глубоководная нефтяная скважина в Омане итальянской компанией Eni, не являющейся китайским партнером. Ранее в этом месяце буровой корабль, зафрахтованный Eni Oman, начал буровые работы в блоке 52, обширной глубоководной концессии, которая простирается от южного и юго-восточного побережья Султаната, по словам управляющего директора компании Сальваторе Джамметти. В этом месяце министерство нефти и газа Омана подписало новое соглашение о разведке и разделении продукции с совместным предприятием, в состав которого входят французская компания Total и тайские государственные разведочные и добывающие компании PTT (PTTEP).

В ожидании инвестиций в будущем, Оман объявил несколько дней назад, что Masirah Oil Limited (MOL) успешно завершила бурение оценочной скважины в блоке 50, при этом уже есть поступление первых объемов нефти. Согласно правительственным заявлениям, скважина Yumna-1, расположенная в 30 км от восточного побережья Султаната, была пробурена 26 декабря. На сегодняшний день она была протестирована при производительности 11 843 баррелей в сутки через одну скважину.

Тем временем вторая разведочная скважина, пробуренная в концессии, успешно достигла целевой глубины скважины более 3 тыс. метров в кембрийском пласте. Начали поступать ограниченные объемы легкой нефти высокого качества в 3500 баррелей в сутки. В настоящее время вся текущая нефть временно хранится на борту танкеров Aframax. Бурение новой скважины и возможный успех этого предприятия пока предвещают хороший прогресс в ближайшие недели. В дальнейшем крупные иностранные игроки нефтегазовой отрасли подпишут EPSA как на нефтяных месторождениях Юмна, так и в других частях страны.