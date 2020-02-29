МЧС сообщило о крушении вертолета под Астраханью

29.02.2020, 1:10, Новости дня

Частный вертолет потерпел крушение 28 февраля вечером в Наримановском районе Астраханской области, на место выехали спасатели.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сообщается, что винтокрылая машина упала в районе села Линейное. На место крушения выехали пожарные, спасатели, врачи, сотрудники дорожной полиции.

В результате крушения погиб пилот, уточняет "Интерфакс".

По предварительным данным, упал вертолет Robinson. На борту был один человек.

Следком назначил проверку случившегося. 



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