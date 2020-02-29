Действия Турции в Сирии не нашли понимания в арабском мире

29.02.2020, 1:10, Новости дня

Действия Турции не находят понимания в арабском мире. В МИДе Саудовской Аравии заявили, что королевство "не поддерживает агрессивную политику Анкары в Сирии".

О том, что турецкое военное вмешательство в Арабской республике является открытым нарушением суверенитета страны, еще в ноябре сообщил король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, выступая перед консультативным советом в Эр-Рияде. Тогда власти страны назвали действия Анкары "неприкрытым посягательством на территориальную целостность и независимость Сирии", напоминает телеканал "Россия 24".

Государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Аль-Джубейр заявил: "Саудовская Аравия не поддерживает агрессивную политику Турции в Сирии и арабском мире, действия Турции, направленные против арабского мира".