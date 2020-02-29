Бывший следователь связал рост числа изнасилований с манипулированием статистикой

29.02.2020, 0:41, Новости дня

Резкий скачок в числе некоторых преступлений вряд ли говорит об их фактическом росте, скорее он свидетельствует о манипуляциях со статистикой, сообщил газете ВЗГЛЯД бывший следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД Павел Зайцев.

По статистике МВД, в РФ за январь нынешнего года сильно возросло число по целому ряду преступлений. В сравнении с первым месяцем 2019 года, увеличилось количество изнасилований и покушений на изнасилование, мошенничеств, а также преступлений экстремистской направленности и киберпреступлений.

«Я считаю, что резких скачков преступлений быть не может в данном случае. Скорее всего это что-то с отчетностью: либо начали реальную статистику показывать, либо кто-то это делает с какой-то своей целью. Статистика может быть подкорректирована», – говорит Зайцев.

Он объясняет, что исправить или написать реальные данные могут для того, чтобы показать, в какие отделы нужно выделить больше средств, например, под новые кадры.

Также бывший следователь подчеркивает, что существует латентная (скрытая) преступность – если в ведомстве понимают, что какое-то изнасилование, например, тяжело раскрыть, то некоторые сотрудники делают все для того, чтобы жертва забрала заявление. Соответственно, повышенная статистика может говорить о том, что именно сейчас к таким методам прибегают меньше, расследуя все подряд.

«Если же число преступлений действительно так сильно увеличилось, то это связано с различными социально-бытовыми факторами», – добавил Зайцев.

Ранее президент Владимир Путин призвал 2020 году повысить уровень раскрываемости преступлений во всех ведомствах.



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