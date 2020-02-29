ВАДА отменило ежегодный симпозиум из-за коронавируса

29.02.2020, 0:41, Новости дня

В связи с угрозой распространения коронавируса отменен ежегодный симпозиум Всемирного антидопингового агентства, сообщил президент ВАДА Витольд Банька.

Симпозиум собирались провести 17–19 марта в Лозанне, передает ТАСС.

Банька выразил разочарование в связи с отменой визита и сказал, что «это было трудное решение». Однако он признал, что нужно «обеспечить безопасность сотрудников».

По его словам, «большинства составляющих программы симпозиума» распространят «альтернативными способами».

Власти Швейцарии запретили мероприятия, в которых должны принять участие более 1 тыс. человек.

В Швейцарии выявлено 15 случаев заболевания, вызываемого коронавирусом.

Напомним, в Берлине в связи с угрозой распространения коронавируса отменили международную туристическую выставку-ярмарку ITB.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / «Мир приближается к третьему критерию пандемии». В США считают неизбежным распространение коронавируса в стране

05.02 / Фигуранту дела о хищениях при строительстве метро в Петербурге продлили арест

16.01 / Скандал: Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин скрыл элитную недвижимость на Рублевке

11.02 / Пьющая москвичка развела в своей квартире 130 кошек

15.01 / Московская биржа открылась снижением

19.02 / Украина пообещала помочь Белоруссии с поставками нефти

10.01 / Нацсовет решил оштрафовать «Наш» за интервью с Азаровым

21.02 / В Испании по запросу США задержали россиянку

09.01 / Фигурантам дела Baring Vostok изменили обвинение. Им вменяют выдачу безвозвратного кредита

13.02 / Китай попросил Россию не принимать избыточных мер из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика