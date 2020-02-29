В Калининграде задержали полицейского по делу о смерти местного жителя

29.02.2020, 0:34, Разное

обварившегося кипятком в ОВД.

В Калининграде задержали начальника смены дежурной части ОМВД по Московскому району Николая Плебуха по делу о смерти Ивана Вшивкова, который обварился горячей водой из батареи в отделе полиции и умер. Об этом «Новой газете» сказал адвокат «Зоны права» Владислав Филатьев.

По версии следствия, полицейский знал о повреждении системы отопления в камере, куда поместили задержанного, но продолжил содержать его там. Против Плебуха возбудили дело о превышении полномочий с причинением тяжких последствий, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Ранее по результатам служебной проверки данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд должностных лиц, в том числе и руководители, которые не обеспечили необходимый контроль за работой дежурной части ОМВД РФ по Московскому району города Калининграда были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — добавили в МВД.

Вшивкова задержали в октябре, на него составили протокол о нахождении в пьяном виде. Полицейские утверждали, что он вел себя агрессивно, и поэтому оставили его на ночь в ОВД. По версии следствия, в камере Вшивков сорвал батарею и обварился кипятком. Он умер в больнице с 95% ожогов тела. Следственный комитет завел дело о халатности, в нем пока нет фигурантов. Двоих сотрудников отделения полиции уволили.

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Источник: Новая газета



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