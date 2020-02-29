Психолог Наиля Бирарова «винит» теплую погоду в «нашествии» голых людей на улицах РФ

29.02.2020, 0:28, Разное

В РФ на улицах все чаще стали замечать полностью раздетых людей. Такое «нашествие» обнаженных граждан психолог Наиля Бирарова объясняет аномально теплой погодой.
Как отмечает эксперт, люди, склонные появляться на публике в оголенном виде, не могут справляться с собственными эмоциями и чувствами. Часто «срыв» провоцируют внешние факторы, а этим гражданам сложно на подобные провокации реагировать корректно. На состояние человека, по словам Бираровой, имеют влияние метеоусловия, и с потеплением многие стремятся выплеснуть эмоции, накопленные за холодный период. У людей «скачет» настроение из-за изменений гормонального фона.

Совокупность факторов ведет к тому, что даже вполне адекватная личность делает необъяснимые поступки. Согласно статистике, в регионах, где наблюдается аномально теплая зима, людей, которые не могут совладать со своими внутренними «демонами», больше всего. Весеннее обострение, отмечает психолог, в большинстве случаев – краткосрочное.



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