«Это последнее видео в сторис». Мирзоян попрощался с подписчиками в Instagram

29.02.2020, 0:25, Новости дня

Украинский певец Арсен Мирзоян 28 февраля заявил, что удаляет свой официальный аккаунт в Instagram. 

«Это мое последнее видео в сторис. Я решил удалить Instagram-аккаунт. Это парад лицемерия, неествественности – как хотите. Это все – от сатаны. Пока», – сказал артист под аккомпанемент мелодии в минорных тонах. 

Мирзоян пригласил желающих написать ему последние сообщения в директ. 

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Слідом за @oleksandrpolozhynskyi #арсенмірзоян #instagram #theand

A post shared by Am (@arsen_mirzoian) on Feb 28, 2020 at 5:58am PST

Решение артиста расстроило подписчиков.

Скриншот: arsen_mirzoian / Instagram

Свой первый пост в Instagram Мирзоян опубликовал 5 мая 2015 года. 

Скриншот: arsen_mirzoian / Instagram

За пять лет на страницу артиста подписалось 42 тыс. человек. 

Арсен Мирзоян родился в 1978 году в Запорожье. В 2004 году артист полностью потерял слух, но благодаря протезированию обрел возможность заниматься музыкой.

До начала музыкальной карьеры Мирзоян 12 лет трудился инженером на запорожском предприятии «Мотор Січ».

В 2016 году в браке с украинской певицей Тоней Матвиенко у Мирзояна родилась дочь. От первого брака у артиста есть двое сыновей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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