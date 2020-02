«Это последнее видео в сторис». Мирзоян попрощался с подписчиками в Instagram

29.02.2020, 0:25, Новости дня

Украинский певец Арсен Мирзоян 28 февраля заявил, что удаляет свой официальный аккаунт в Instagram.

«Это мое последнее видео в сторис. Я решил удалить Instagram-аккаунт. Это парад лицемерия, неествественности – как хотите. Это все – от сатаны. Пока», – сказал артист под аккомпанемент мелодии в минорных тонах.

Мирзоян пригласил желающих написать ему последние сообщения в директ.

Решение артиста расстроило подписчиков.

Свой первый пост в Instagram Мирзоян опубликовал 5 мая 2015 года.

За пять лет на страницу артиста подписалось 42 тыс. человек.

Арсен Мирзоян родился в 1978 году в Запорожье. В 2004 году артист полностью потерял слух, но благодаря протезированию обрел возможность заниматься музыкой.

До начала музыкальной карьеры Мирзоян 12 лет трудился инженером на запорожском предприятии «Мотор Січ».

В 2016 году в браке с украинской певицей Тоней Матвиенко у Мирзояна родилась дочь. От первого брака у артиста есть двое сыновей.