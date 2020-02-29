Скончался легендарный украинский оперный певец Дмитрий Гнатюк

29.02.2020, 0:25, Новости дня

Сегодня, 29 апреля, в результате тяжелой болезни на 91-м году жизни скончался оперный певец, режиссер, педагог и Герой Украины Дмитрий Гнатюк.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Скончался величайший украинский певец Дмитрий Михайлович Гнатюк. Такого теплого, глубокого, берущего за душу баритона не было ни у кого. С ним ушла целая эпоха. Светлая память!», – написал он.

Скончался величайший украинский певец Дмитрий Михайлович Гнатюк. Такого теплого, глубокого, берущего за душу баритона не было ни у кого. С ним ушла целая эпоха. Светлая память! Posted by Дмитрий Гордон on Reede, 29. aprill 2016

Соболезнования родным, коллегам и поклонникам Дмитрия Гнатюка выразил президент Украины Петр Порошенко, отметив, что для страны это является «невосполнимой утратой».

«Мы потеряли художника, который обогатил национальную и мировую культуру, творчество которого наполняло нас гордостью за родную землю и свой народ», – указано в сообщении президента.

Дмитрий Гнатюк был исполнителем хитов 1960-х «Два кольори» и «Як тебе не любити, Києве мій!», выступал как концертный певец. Записал более 15 пластинок, шесть компакт-дисков. Всего в его репертуаре было более 85 произведений национальной и мировой классики.

Как режиссер-постановщик Гнатюк поставил более 20-ти спектаклей. Он много лет работал главным режиссером Национальной оперы, преподавал в Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского, был членом правления Фонда содействия развитию искусств и комитета «Украина-Европа».

Прощание с Дмитрием Гнатюком состоится 4 мая с 11.00 до 13.00 в Национальной опере Украины. Похоронят артиста на Байковом кладбище в Киеве.