Эскалация ситуации в Сирии, допрос Порошенко и внеочередное заседание Рады. Главное за день

29.02.2020, 0:25, Новости дня

Эскалация ситуации в Сирии

В ночь на 28 февраля в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли «войска сирийского режима». В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие «находились в боевых порядках террористических формирований», и отвергли свою причастность к удару.

В Турции пообещали «многократный ответ» на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого выразили «серьезную озабоченность» эскалацией напряженности в Идлибе и договорились провести встречу.

Послы стран – членов НАТО 28 февраля собрались на экстренное заседание в Брюсселе, в ходе которого осудили «неизбирательные удары сирийского режима и России». Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок продолжит поддерживать своего союзника Турцию, в том числе в сфере ПВО. В 23.00 началось экстренное заседание Совбеза ООН.

ВОЗ повысила уровень глобальной угрозы в связи со вспышкой коронавируса

Всемирная организация здравоохранения повысила уровень глобальной угрозы в связи со вспышкой коронавирусной инфекции до “очень высокого”.

По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 случая заражения новым коронавирусом, умерло 2788 человек. По данным ВОЗ, по состоянию на 27 февраля вне Китая зафиксировано 3664 случая заражения в 46 странах, погибло 57 человек.

На территории Украины заболевших нет. Одну из четырех украинцев, у которых диагностировали коронавирус на борту круизного лайнера Diamond Princess, находящегося у берегов Японии, выписали из больницы. Кроме того, вирусом заразилась украинка, которая работает в Италии.

Из-за опасений инвесторов на фоне вспышки коронавирусной инфекции мировые фондовые рынки потеряли около $5 трлн, а стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $50 за баррель.

Порошенко допросили в ГБР по двум делам

Пятый президент Украины, народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Адвокат политика сообщил, что его подзащитного допросили в качестве свидетеля по двум уголовным производствам. Одно из них касается вмешательства в работу судей путем несвоевременного назначения их на должности, что «повлекло тяжкие последствия в виде безосновательного выделения средств из государственного бюджета на выплату им заработной платы».

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады на 4 марта

Президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады на 16.00 4 марта. В Офисе президента сообщили, что на нем депутаты рассмотрят несколько законопроектов, в том числе о Кабинете Министров, и заслушают отчет о деятельности правоохранительных органов.

Счета Общественного арестовали

Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила, что на ее счета был наложен арест, так как она задолжала европейскому вещателю Euronews €1,6 млн. В связи с этим трансляция Олимпиады 2020 и участие Украины в «Евровидении» под угрозой срыва.

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины заявило, что будет инициировать увеличение бюджета, чтобы Общественное имело возможность как можно скорее рассчитаться с долгами.

Глава Общественного телевидения Зураб Аласания в комментарии изданию «ГОРДОН» рассказал, что все деньги, которые сейчас придут на счет Национальной общественной телерадиокомпании Украины, уйдут на погашение долга перед Euronews.

Правоохранители объявили о подозрении участнику преступной организации, которая препятствовала протестам на Майдане

Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении участнику преступной организации, действия которой в январе – феврале 2014 года были направлены «на насильственное противодействие мирным акциям протеста, похищения и пытки активных участников Евромайдана». Подозрение по двум статьям Уголовного кодекса (создание преступной организации и похищение человека) было объявлено по результатам расследования уголовного производства по факту похищения и пыток активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого (Луценко впоследствии стал нардепом от «Батьківщини», Вербицкий скончался от пыток), рассказали в ведомстве.

Германия выделит €4 млн гуманитарной помощи для Украины

Германия увеличит гуманитарную помощь для Украины и выделит еще €4 млн. Эти деньги направят на поддержку ряда гуманитарных мер и помощь в рамках проекта «Деятельность МККК по оказанию помощи, защите, профилактике и сотрудничеству в Украине на 2019–2021 годы». Проект сосредоточен на помощи на востоке Украины.