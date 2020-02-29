Компания «Лукойл» прокомментировала новость о крушении вертолета

29.02.2020, 0:22, Новости дня

"Лукойл" опровергает данные о том, что упавший у села Линейное вертолет мог принадлежать ей. Ее воздушные суда находятся в астраханском аэропорту, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу нефтекомпании.

Ранее сообщалось, что винтокрылая машина была частной, а на борту находился лишь пилот, ставший единственной жертвой крушения. По предварительным данным, это был вертолет марки Robinson.



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