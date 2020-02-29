Эрдоган поговорил с Меркель и Трампом

29.02.2020, 0:22, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Эрдоган пришли к выводу о необходимости нового перемирия в сирийской провинции Идлиб и скорейшем начале политических переговоров.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в пресс-службе правительства ФРГ, сообщив, что оба лидера провели телефонный разговор, в котором, обсудили, в том числе, судьбу сирийских беженцев.

Меркель осудила атаки правительственной армии Сирии на турецкие войска и потребовала от Дамаска и его союзников прекращения наступления. Канцлер также заверила турецкого президента в том, что правительство Германии поможет беженцам из Идлиба.

У Эрдогана также состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого турецкий лидер рассказал о решимости Анкары отбросить сирийскую армию за пределы идлибской зоны деэскалации, подчеркнув, что нападение на военнослужащих армии Турции было жестоко отомщено.

Оба президента пришли к выводу о необходимости в ближайшее время предпринять меры для предотвращения гуманитарной катастрофы в Идлибе. Трамп отметил, что поддерживает усилия Анкары по деэскалации ситуации на северо-западе Сирии.

В свою очередь, министерство иностранных дел Сирии, как сообщает ТАСС, выступило с заявлением о том, что Турция и Запад сделали ставку на террористов для осуществления враждебных целей, нацеленных против народа САР.

Отмечается, что Анкара нарушает обязательства, взятые на себя в соответствии с сочинским меморандумом от 17 сентября 2018 года. В МИД Сирии считают, что успешные действия сирийской армии, освободившей за последние недели более 130 населенных пунктах в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама, вызвали настоящую истерику у властей Турции и их западных коллег.

Подчеркивается, что турецкие и западные масс-медиа намеренно завышают потери сирийских военных, для того, чтобы приободрить террористов, воюющих с армией в районе Саракиба.

Обострение ситуации в Идлибе произошло 27 февраля, после того, как боевики "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) предприняли крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Ответным огнем накрыло турецких военнослужащих, которые находились в рядах террористов. В итоге, были убиты 33 солдата и офицера армии Турции, ранения получили более 30 человек.