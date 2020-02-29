В Ивановской области лже-экстрасенс выманила у подруги два миллиона рублей

29.02.2020, 0:22, Новости дня

Лже-экстрасенс выманила у подруги около двух миллионов рублей. Вынесен приговор 43-летней жительнице города Пучеж Ивановской области.

Женщина зарегистрировала в соцсети "ВКонтакте" страницу с вымышленным именем человека. Он оказывает экстрасенсорные услуги и проживает за границей. После этого мошенница посоветовала близкой подруге изучить страничку и обязательно обратиться за помощью.

Как информируют "Вести Иваново", два года злоумышленница убеждала потерпевшую о наличии у нее и ее родственников серьезных проблем. Это и здоровье, и возможная скорая смерть родственников, а также иные бытовые проблемы, которые разрешить реально только с использованием ее экстрасенсорных способностей. За все необходимо было платить, порой немалые суммы. Всего потерпевшая за два года перевела экстрасенсу порядка двух миллионов рублей.

Решением суда мошенницу лишили свободы на три года. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

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ГТРК "Ивтелерадио"



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