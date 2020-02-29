Зеленский назначил внеочередное пленарное заседание Верховной рады на 4 марта

29.02.2020, 0:22, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное пленарное заседание Верховной рады на 16:00 по местному времени (17:00 по времени Москвы) 4 марта. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы парламента.

Как уточняется, заседание созывается в связи с требованием президента Украины. В Верховной раде не назвали тему заседания. По данным некоторых средств массовой информации, Зеленский созывает внеочередное заседание в связи с запланированными кадровыми изменениями в правительстве.

Согласно распорядку работы Рады, на 4 марта запланировано утреннее заседание. После обеда депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

Позже офис президента сообщил: президент попросил спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова включить в повестку дня некоторые проекты законов и вопросы по кабинету министров Украины. Также президент попросил заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов страны, сообщает ТАСС.