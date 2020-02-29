Транспортный проект Руслана Байсарова вышел на стадию реализации

29.02.2020, 0:22, Новости дня

Проектировщиком строительства железнодорожной ветки Элегест-Кызыл-Курагино, которым в рамках концессионного соглашения с государством занимается основанное российским бизнесменом Русланом Байсаровым АО "ТЭПК "Кызыл-Курагино", стало АО "Институт "Стройпроект".

Об этом было объявлено по результатам открытого конкурса, проведенного генподрядчиком строительства — компанией РЖД. С институтом в ближайшее время будет заключен договор, и он приступит к проектированию и изыскательским работам. Кроме того, ему, как рассказали в компании Байсарова, будет поручена корректировка документации по планировке территории и другие работы. Таким образом, можно говорить о завершении предварительной подготовки проекта и его выходе на этап реализации.

Дорога, открывающая Туву

О необходимости строительства железнодорожной линии в Туве говорилось давно. На сегодняшний день республика не имеет связи с основными транспортными магистралями, и это серьезно затрудняет развитие региона, богатого природными ресурсами.

Конкретные очертания проект строительства дороги, которая свяжет регион с Транссибом, приобрел после того, как к этому вопросу подключился Руслан Байсаров. Его АО "Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация" занимается разработкой Элегестского угольного месторождения — одного из крупнейших в республике. В частности, планирует возвести там горно-обогатительный комбинат. Для реализации продукции месторождения необходимы и новые логистические решения, одним из которых стало строительство железнодорожной ветки. В перспективе ее открытие даст возможность:

отгружать уголь с месторождения на внутренний рынок и на экспорт;

создать в регионе тысячи рабочих мест;

активизировать поставки продукции региона в страны Юго-Восточной Азии;

развить пассажирское транспортное сообщение в республике.

Для того чтобы реализовать проект учрежденная структура Байсарова "ТЭПК "Кызыл-Курагино" заключила концессионное соглашение с правительством РФ. В апреле 2019 года генеральным подрядчиком строительства стала компания РЖД. Куратором проекта был назначен на тот момент министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Эффективные решения

Важнейшими факторами, повлиявшими на выбор АО "Институт "Стройпроект" в качестве проектировщика железнодорожной линии в Тыве, стали конкурентное по цене предложение компании, а также огромный опыт работы института в реализации важных инфраструктурных проектов. В частности, выставленная этой организацией цена контракта составила 5,5 миллиарда рублей, что почти на 300 миллионов рублей ниже заявленной организатором конкурса.

Стоит отметить, что эффективное управление средствами, профессионализм и большой опыт работы в сфере строительства сложных инфраструктурных объектов – то, что отличает и деятельность компаний Руслана Байсарова. Так, трудовая биография принадлежащей предпринимателю ГК СК МОСТ, согласно данным Википедии, изобилует достижениями. В частности, она:

участвовала в возведении дорог к олимпиаде в Сочи;

строила мост на остров Русский на Дальнем Востоке;

реализовала строительство каналов и акватории первого арктического порта Сабетта;

участвует в проекте реконструкции дорог на Сахалине;

строит второй Байкальский тоннель на БАМе;

возводит автомобильный и железнодорожный мосты через Амур;

прокладывает перегонные тоннели для новых веток метро в сложнейших участках в разных районах города Москва.

Эксперты не сомневаются в том, что сотрудничество с АО "Институт "Стройпроект" позволит и ТЭПК Байсарова с успехом реализовать такой сложный проект, каким является ветка Элегест-Кызыл-Курагино.

Высокая оценка

Строительство железной дороги в Тыве неоднократно оценивалось представителями федеральных органов власти, региональными властями и экспертами как один из самых значимых современных инфраструктурных проектов для всей России. Ветка включена в число 32 программ комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", основная цель которого – развитие Тывы, Хакасии и Красноярского края. В руководстве РЖД по сложности природных условий, в которых будет вестись строительство, дорогу сравнивают с "трассой мужества", проложенной в прошлом веке на участке Абакан-Тайшет.

При этом компания Байсарова Руслана для реализации проекта определила достаточно сжатые сроки – до 2023 года. Протяженность линии составит более 410 километров. Запланированная пропускная способность дороги – 19 пар поездов в сутки и 15 миллионов тонн грузов в год. Эксперты отмечают, что некоторые нюансы в прогнозных показателях могут быть незначительно скорректированы на этапе проектирования и расчетов, которыми теперь и будет заниматься АО "Институт "Стройпроект".