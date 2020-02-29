Эстония и Литва сообщают о первых случаях заражения коронавирусом

29.02.2020, 0:10, Новости дня

Две страны Балтии сообщили о первом случае коронавируса, каждый с легкими симптомами.

В пятницу Министерство здравоохранения Литвы подтвердило первый случай заболевания, обнаруженный у женщины, которая вернулась домой после посещения конференции с коллегами в Вероне.

После возвращения 39-летняя женщина с умеренными признаками заболевания была доставлена в больницу города Шяуляй. Об этом заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиус Верега на состоявшейся пресс-конференции, добавив, что пассажиры, находившиеся рядом с ней в самолете пройдут тест на вирус.

За день до этого первый случай коронавируса был зарегестрирован в Эстонии. Симптомы вируса были обнаружены у мужчины, который вернулся в страну из деловой командировки в Иран.

Министр социальных дел Эстонии Танель Кийк заявил госудаственному телеканалу ERR, что больной в настоящее время госпитализирован.

«Житель Эстонии, который не является ее гражданином, прибыл в Эстонию в среду вечером», — сказал Киик.

По данным местных СМИ, мужчина обратился за медицинской помощью по прибытии в Таллин на автобусе из Риги, куда он прилетел из Стамбула.

В пятницу, как сообщает Reuters, первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Беларуси.

Италия и Иран входят в число стран с наибольшим количеством случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за пределами Восточной Азии.