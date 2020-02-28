Под Астраханью упал вертолет
28.02.2020, 23:53, Новости дня
В Астраханской области рухнул вертолет, сообщили в региональном ГУ МЧС.
«Поступила информация о падении вертолета в районе села Линейное. На место направлена оперативная группа пожарно-спасательного отряда, пожарно-спасательные подразделения, ЦМК и СМП, ГИБДД», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Отмечается, что падение произошло в Наримановском районе.
Сколько человек было на борту, и какая модель вертолета, не сообщается.
В начале февраля вертолет Bell 407 потерпел крушение под Казанью. После этого приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. На борту находились пилот и два пассажира. При крушении погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, еще два человека выжили.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет