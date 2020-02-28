Ученые создали инновационный прибор для лечения гриппа и повреждений кожи

28.02.2020, 23:43, Разное

Ученые создали инновационный медицинский аппарат, позволяющий усилить эффективность лечения вирусных заболеваний и предотвратить инфицирование повреждений кожи. Спектр свечения «Зари», совпадающий с солнечным светом, сокращает время процедуры до нескольких секунд.

Разработанный специалистами приборного завода в Рязани в союзе с учеными МГТУ им. Н.Э. Баумана прибор «Заря» уникален. Работает он на основе технологии импульсного оптического излучения высокой интенсивности. Специальная лампа разогревается за короткий промежуток времени электрическим разрядом. Это создает бактерицидный эффект, приводящий к гибели микроорганизмов, что особенно важно в том случае, когда организм человека не в состоянии самостоятельно бороться с инфекцией.

По сравнению с лампами на основе ультрафиолета устройство, свечение которого полностью аналогично солнечному свету, выполняет свою задачу не за 10 минут, а за несколько секунд. Его можно использовать для профилактики и лечения вирусных заболеваний, гриппа или ангины, раневых и ожоговых поверхностей кожи. Предполагается, что сертификация прибора «Заря» будет завершена в 2021 году.