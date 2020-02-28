Массовое шествие против турецкой оккупации прошло в Бенгази

28.02.2020, 23:43, Разное

Бенгази, 28 февраля. Общенациональная процессия против вмешательства Турции в ливийский кризис проходит во втором по величине городе Ливии после Триполи — Бенгази. Гражданские лица снова, как и две недели назад, вышли на улицы, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Народ Ливии намерен защитить свою родину от влияния третьих сил, которые сеют хаос в стране. Прежде всего, ливийцы обеспокоены действиями президента Турции Эрдогана, который финансирует террористические группировки так называемого Правительства национального согласия.

Ливийцы подготовили для демонстрации плакаты и фотографии жертв режима премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа: погибших солдат и мирных жителей, убитых во время нападений боевиков. Листовки протестующих полны надписей: «Ливийская национальная армия — это ливийский народ». Таким образом, люди выражают поддержку фельдмаршалу ЛНА Халифе Хафтару, который защищает население от нападений протурецких сил и контролируемых ПНС террористических групп. Сегодняшнее шествие возглавляют родственники и друзья убитых, оно стало самым массовым и по-настоящему общенациональным проявлением гражданской воли, а также символом единства нации на протяжении всего ливийского кризиса.

Напомним, 14 февраля в Бенгази прошел митинг, на улицы вышли сотни тысяч человек. Они объявили забастовку против преступлений ПНС, которая незаконно удерживает власть. Саррадж, получив финансовую поддержку от Эрдогана, систематически провоцирует силы LNA, несмотря на формальное соглашение о прекращении огня. Боевики-джихадисты, турецкие наемники, террористические группы и вооруженные группы, контролируемые главой так называемого ПНС, ведут огонь не только по позициям лна, но и по территориям, населенным гражданскими лицами.