«Хотелось нюхать протухшую курицу или сырой асфальт»: Саша Черно рассказала об изменениях ее вкусов при беременности

28.02.2020, 23:43, Разное

Саша Черно, принимающая участие в проекте «Дом-2», рассказала, как поменялись ее пищевые пристрастия в период беременности. Она признается, что хочет такую еду, какая ранее вызывала омерзение.
У Саши Черно пошел второй триместр беременности. Она уже на 5 месяце, и лишь недавно ее прекратил изнурять токсикоз. Также изменились предпочтения в продуктах питания, и звезда удивляется новым блюдам, которые хочет съесть.

Часто в Сети она ведет диалоги с поклонниками о продуктах и сообщила, что не так давно рано утром захотела съесть лук. Также звезда «Дом-2» призналась, доходило до такого, что ей хотелось приобрести шаурму у трассы, «понюхать протухшую курицу или сырой асфальт».

Сейчас Саша Черно бережет здоровье и учится не волноваться, хотя из-за ссор с Иосифом Оганесяном это не выходит. Переживать ее заставила и встреча с матерью, с которой она не виделась с детства, так как растил Черно ее отец.



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