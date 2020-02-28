Политолог Золотарев: Замена всех председателей РГА в 179-м округе может свидетельствовать о намерениях власти сорвать выборы в Харьковской области

28.02.2020, 23:40, Новости дня

Замена президентом Украины Владимиром Зеленским всех глав райгосадминистраций в 179-м избирательном округе накануне промежуточных выборов в парламент говорит о подготовке власти к срыву политического процесса, заявил в комментарии «Українським новинам» политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Это свидетельствует о недовольстве Зеленского ситуацией на выборах: провластный кандидат от «Слуги народа» [Виктория] Алексейчук проигрывает самовыдвиженцу [экс-главе Харьковской ОГА] Юлии Светличной с разгромным результатом – ее рейтинг в пять раз меньше, 12% против 62%. Вчера нетипичными шагами отметилась ЦИК: в окружной избирательной комиссии была заменена глава и половина членов. У власти нет шансов сократить за две недели разрыв и выиграть. Замена всех председателей РГА может свидетельствовать о намерениях сорвать выборы», – считает политолог.

Он убежден, что Зеленскому не стоит этого делать.

«Срыв выборов для репутации Зеленского может быть хуже проигрыша, поскольку в Европе и США с интересом наблюдают, как украинские власти проведут первые выборы в парламент после получения монобольшинства во всех ветвях власти», – заявил Золотарев.

Зеленский 28 февраля рядом распоряжений назначил новых глав администраций, в частности в Сахновщинском, Лозовском, Красноградском, Кегичевском и Зачепиловском районах. Все эти районы входят в 179-й избирательный округ, где 15 марта запланированы промежуточные выборы в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата от «Слуги народа» Алексея Кучера: он 6 ноября возглавил Харьковскую облгосадминистрацию.

По данным опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», Светличную готовы поддержать 62,3% тех, кто уже определился и намерен принять участие в голосовании. 12,5% поддерживают Алексейчук, 8,5% – Александра Диденко как представителя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Рейтинг других кандидатов – менее 2%.

Исследование проведено Социологической группой «Рейтинг» по собственной инициативе 15–22 февраля 2020 года. Опрошено население избирательного округа №179 от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,8%.