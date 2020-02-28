Офис генпрокурора объявил о подозрении участнику преступной организации, которая препятствовала протестам на Майдане

28.02.2020, 23:40, Новости дня

Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении участнику преступной организации, действия которой в январе – феврале 2014 года были направлены «на насильственное противодействие мирным акциям протеста, похищения и пытки активных участников Евромайдана», информирует пресс-служба ведомства.

Подозрение по двум статья Уголовного кодекса (создание преступной организации и похищение человека) было объявлено по результатам расследования уголовного производства по факту похищения и пыток активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого (Луценко впоследствии стал нардепом от «Батьківщини», Вербицкий скончался от пыток).

«В связи с тем, что указанный человек не явился по вызову [следователя], сегодня же получено разрешение следственного судьи на его задержание. Для этого принимаются все необходимые меры», – добавили в ГПУ.

Детали о подозреваемом в сообщении Офиса генпрокурора не приводятся.

Игорь Луценко написал в Facebook, что сообщение о подозрении – это «большой прогресс». «Это свидетельство того, что дела Майдана живы, расследуются и что никто из преступников не может чувствовать себя в безопасности», – считает экс-нардеп.

Он пообещал обнародовать более детальную информацию позже.

Термінова новина у справі про вбивство Юрія Вербицького та моє викрадення!Щойно прокурори Офісу Генерального прокурора… Posted by Igor Lutsenko on Reede, 28. veebruar 2020

Злоумышленники напали на Луценко и Вербицкого 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о Евромайдане. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность и отпустили. В результате пыток Вербицкий умер.

В июле 2017 года был задержан Александр Волков, которого следствие считает организатором похищения, а также человеком, связанным с вероятным заказчиком похищения – украинским бизнесменом Алексеем Чеботаревым. По данным прокуратуры, во времена президентства Виктора Януковича Чеботарев курировал спиртовую отрасль и сотрудничал с тогдашней милицией. Он объявлен в розыск и, по данным следствия, скрывается в России.

Волков обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, среди них ст. 115 (умышленное убийство), ст. 127 (пытки), ст. 146 (похищение). Ему грозит пожизненный срок.