Офис генпрокурора объявил о подозрении участнику преступной организации, которая препятствовала протестам на Майдане

28.02.2020, 23:40, Новости дня

Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении участнику преступной организации, действия которой в январе – феврале 2014 года были направлены «на насильственное противодействие мирным акциям протеста, похищения и пытки активных участников Евромайдана», информирует пресс-служба ведомства.

Подозрение по двум статья Уголовного кодекса (создание преступной организации и похищение человека) было объявлено по результатам расследования уголовного производства по факту похищения и пыток активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого (Луценко впоследствии стал нардепом от «Батьківщини», Вербицкий скончался от пыток).

«В связи с тем, что указанный человек не явился по вызову [следователя], сегодня же получено разрешение следственного судьи на его задержание. Для этого принимаются все необходимые меры», – добавили в ГПУ.

Детали о подозреваемом в сообщении Офиса генпрокурора не приводятся.

Игорь Луценко написал в Facebook, что сообщение о подозрении – это «большой прогресс». «Это свидетельство того, что дела Майдана живы, расследуются и что никто из преступников не может чувствовать себя в безопасности», – считает экс-нардеп.

Он пообещал обнародовать более детальную информацию позже.

Термінова новина у справі про вбивство Юрія Вербицького та моє викрадення!Щойно прокурори Офісу Генерального прокурора…

Posted by Igor Lutsenko on Reede, 28. veebruar 2020

Злоумышленники напали на Луценко и Вербицкого 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о Евромайдане. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность и отпустили. В результате пыток Вербицкий умер.

В июле 2017 года был задержан Александр Волков, которого следствие считает организатором похищения, а также человеком, связанным с вероятным заказчиком похищения – украинским бизнесменом Алексеем Чеботаревым. По данным прокуратуры, во времена президентства Виктора Януковича Чеботарев курировал спиртовую отрасль и сотрудничал с тогдашней милицией. Он объявлен в розыск и, по данным следствия, скрывается в России.

Волков обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, среди них ст. 115 (умышленное убийство), ст. 127 (пытки), ст. 146 (похищение). Ему грозит пожизненный срок.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов

18.02 / На Камчатке спасли двух парапланеристов

21.02 / В Новых Санжарах была спланированная кампания. Для кипиша достаточно 20–30 людей. Так в 2014-м действовали россияне в Крыму и на Донбассе

24.01 / Ребенок умер на уроке в школе в Пензе

01.02 / Пьяная женшина посадила за руль несовершеннолетнего ребенка

31.01 / Обвиняемой в госизмене жительнице Севастополя продлили срок ареста

20.02 / Осужденного в Беларуси за организацию проституции священника РПЦ отпустили после экстрадиции в Россию

18.02 / Видео: Киев зовет Минск на войну с Россией

12.02 / Несмотря на победу Сандерса, перспективы гонки демократов пока неясны

19.01 / SpaceX испытала систему аварийного прерывания космического полета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика