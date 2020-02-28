В Житомирской области бывшему прокурору сообщили о подозрении в похищении человека

28.02.2020, 23:40, Новости дня

Правоохранители сообщили о подозрении в похищении человека бывшему прокурору одной из местных прокуратур Житомирской области. Об этом 28 февраля сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

«В 2019 году прокурор вместе со своим братом и отцом избили под надуманным предлогом человека. При этом он, вероятно, угрожал потерпевшему пистолетом, поместил его в багажное отделение своего автомобиля, где удерживал против воли», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в ситуацию вмешались работники полиции.

В отношении экс-прокурора открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (похищение человека по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

Прокурора уволили «за совершение действий, порочащих звание прокурора», добавили в ведомстве.