Amazon удалил десятки тысяч товаров, на которые завысили цены из-за вспышки коронавируса

28.02.2020, 23:40, Новости дня

Администрация онлайн-маркета Amazon удалила “десятки тысяч товаров”, на которые были серьезно завышены цены из-за вспышки коронавируса. Об этом представитель компании заявил агентству Reuters.

Агентство не приводит точное количество и полный перечень удаленных товаров, но отмечает, что с сайта пропали некоторые предложения медицинских масок, цена на которые была значительно выше средней.

В компании отметили, что “на Amazon нет места взвинчиванию цен”. Представитель онлайн-маркета заявил, что сервис вправе удалять предложения, которые “подрывают доверие покупателей”.

При этом в Amazon отказались уточнить, на сколько должна быть завышена цена, чтобы сервис счел ее недобросовестной.

Британская телерадиокорпорация BBC отмечает, что уже после объявления представителя Amazon на сайте онлайн-маркета удалось найти много товаров, которые продаются намного дороже, чем до вспышки коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 случая заражения новым коронавирусом, умерло 2788 человек. По данным ВОЗ, по состоянию на 27 февраля вне Китая зафиксировано 3664 случая заражения в 46 странах, погибло 57 человек.