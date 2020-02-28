Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»

28.02.2020, 23:37, Новости дня

Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды. Лучшим же стал финский пилот Mercedes Вальттери Боттас.

Финн проехал один из кругов за 1 минуту 16,196 секунды​​​. Второе время показал голландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен (+0,073 секунды). В тройке также оказался австралийский пилот Renault Дэниел Риккьярдо (+0,080).

Напомним, что первая гонка сезона-2020 состоится в Мельбурне 15 марта.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / В будущем роботы будут сами обучаться чему угодно

27.12 / Кабмин снял ограничения на сроки подачи заявки на субсидии

30.01 / Коронавирус в Китае. Основатель Alibaba пожертвовал $14 млн на разработку вакцины

16.01 / Госдеп осудил «молчание Китая» по ядерным рискам

09.02 / В мире: Расстрел военных США в Афганистане выгоден Трампу

27.01 / ПАСЕ отказалась проводить срочные дебаты по вопросу демократии в России

11.02 / Праймериз в США: демократы не могут посчитать голоса, Трамп благодарит Пелоси за импичмент

13.01 / Бывшая жена избила отставного судью Конституционного суда

14.02 / Гаджеты: Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro выведен в лидеры рейтинга DxOMark (4 фото)

21.02 / Полтавские депутаты провалили голосование по урегулированию ситуации в Новых Санжарах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика