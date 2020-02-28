Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»

28.02.2020, 23:37, Новости дня

Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды. Лучшим же стал финский пилот Mercedes Вальттери Боттас.

Финн проехал один из кругов за 1 минуту 16,196 секунды​​​. Второе время показал голландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен (+0,073 секунды). В тройке также оказался австралийский пилот Renault Дэниел Риккьярдо (+0,080).

Напомним, что первая гонка сезона-2020 состоится в Мельбурне 15 марта.